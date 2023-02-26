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Улита (Устина) Малахова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

22.06.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1842

Сын: Никита Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1844

Сын: Пётр Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Тимофеев

Смерть
22.06.1846
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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