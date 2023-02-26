Улита (Устина) Малахова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти22.06.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1842
Сын: Никита Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
11.12.1844
Сын: Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Тимофеев
Смерть
22.06.1846