Агрипина Малахиева
Место рожденияСилуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти15.06.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Малахий Елисеев
Мать: Матрона Артемова
Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1835
Муж: Пётр Терентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1836
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Терентиев
д.Пенезево
Рождение ребёнка
11.02.1838
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Терентиев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1839
Сын: Нил Петров
Отец ребёнка: Пётр Терентиев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1844
Сын: Еремей Петров
Отец ребёнка: Пётр Терентиев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1846
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Терентиев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1848
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.