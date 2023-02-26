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Агрипина Малахиева

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Место рождения

Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

15.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Малахий Елисеев

Мать: Матрона Артемова

Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1835

Муж: Пётр Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1836

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Терентиев

д.Пенезево
Рождение ребёнка
11.02.1838

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Терентиев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1839

Сын: Нил Петров

Отец ребёнка: Пётр Терентиев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1844

Сын: Еремей Петров

Отец ребёнка: Пётр Терентиев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1846

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Терентиев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1848
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
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