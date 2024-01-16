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Корзников Ефимий Константинович

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Корзников Константин Симанов

Мать: Корзникова Параскева Ивановна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ефимия Ефимовна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Клеопатра Ефимовна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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