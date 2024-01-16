Корзников Ефимий Константинович
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зоя Ефимовна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Клеопатра Ефимовна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина (Внебр)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно