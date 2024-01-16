Корзникова (Лукина) Параскева Ивановна
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лукин Иван Тимофеевич
Мать: Лукина Акилина Павловна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Корзников Константин Симанов
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1865
Сын: Корзников Ефимий Константинович
Отец ребёнка: Корзников Константин Симанов
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно