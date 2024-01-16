Корзникова (Лукина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Лукина) Параскева Ивановна

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лукин Иван Тимофеевич

Мать: Лукина Акилина Павловна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Корзников Константин Симанов

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1865

Сын: Корзников Ефимий Константинович

Отец ребёнка: Корзников Константин Симанов

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Константин Симанов

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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