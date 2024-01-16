Корзникова Екатерина (Внебр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Екатерина (Внебр)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зоя Ефимовна

Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Клеопатра Ефимовна

Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Ефимий Константинович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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