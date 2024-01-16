Корзникова Екатерина (Внебр)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зоя Ефимовна
Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Клеопатра Ефимовна
Отец ребёнка: Корзников Ефимий Константинович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно