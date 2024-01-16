(Корзникова) Анна Ефимовна
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лукья (Внебрач)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дарья (Внебр)
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно