(Корзникова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корзникова) Анна Ефимовна

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Корзников Ефимий Константинович

Мать: Корзникова Екатерина (Внебр)

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лукья (Внебрач)

Отец ребёнка: не указан

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дарья (Внебр)

Отец ребёнка: не указан

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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