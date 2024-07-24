Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1735 ст.
Отец: Андрей Леонтьевич
Мать: Татьяна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Артемьевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна
Рождение ребёнка
15.09.1758
Дочь: Лысова Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Домна Тимофеевна
Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна
Смерть
Неизвестно