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Тимофей Андреевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.05.1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1735 ст.

Отец: Андрей Леонтьевич

Мать: Татьяна Тихоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Артемьевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1758

Дочь: Лысова Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Домна Тимофеевна

Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Маремьяна Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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