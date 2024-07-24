Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Леонтьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1698

Дата смерти

После 1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
25.05.1735 ст.

Сын: Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Илларион Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ксенофонт Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Смерть
После 1784

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