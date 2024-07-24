Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиПосле 1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
25.05.1735 ст.
Сын: Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Илларион Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ксенофонт Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Смерть
После 1784