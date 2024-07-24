Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиДо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.05.1735 ст.
Сын: Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Илларион Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ксенофонт Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Смерть
До 1783