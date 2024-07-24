Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

До 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.05.1735 ст.

Сын: Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ксенофонт Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Смерть
До 1783
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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