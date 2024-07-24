Маремьяна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
15.09.1758
Дочь: Лысова Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Домна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Смерть
Неизвестно