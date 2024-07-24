Маремьяна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1758

Дочь: Лысова Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Домна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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