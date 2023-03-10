Шохин Андрей Самуилович
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
18.?.?
Отец: Шохин Самуил Иванович
Мать: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Шохин Жена Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохин Жена Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно