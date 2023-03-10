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Шохин Андрей Самуилович

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Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Шохин Самуил Иванович

Мать: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Акулина Андреевна

Мать ребёнка: Шохин Жена Неизвестно

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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