Шохин Самуил Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
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Рождение
15.08.1845
Отец: Шохин Иван Михайлович
Мать: Шохин Акулина Неизвестно
МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Крещение
20.08.1845
д.Ефимовка | МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шохин Григорий Самуилович
Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна
Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Шемонаев Ирина Самуиловна
Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
23.06.1885
Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна
Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Место жительства
Неизвестно
с.Лабазы
Смерть
Неизвестно