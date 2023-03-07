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Шохин Самуил Иванович

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Место рождения

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1845

Отец: Шохин Иван Михайлович

Мать: Шохин Акулина Неизвестно

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Крещение
20.08.1845
Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
д.Ефимовка | МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шохин Григорий Самуилович

Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна

Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Шемонаев Ирина Самуиловна

Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Шохин Иван Самуилович

Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Шохин Андрей Самуилович

Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна

Мать ребёнка: Шохин Анна Трофимовна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Место жительства
Неизвестно
Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лабазы
Смерть
Неизвестно
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