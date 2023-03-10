Шохин (Неизвестно) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шохин Григорий Самуилович
Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна
Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Шемонаев Ирина Самуиловна
Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
23.06.1885
Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна
Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Место жительства
Неизвестно
с.Лабазы
Смерть
Неизвестно