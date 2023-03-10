Шохин (Неизвестно) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шохин Григорий Самуилович

Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна

Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Шемонаев Ирина Самуиловна

Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Шохин Иван Самуилович

Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Шохин Андрей Самуилович

Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна

Отец ребёнка: Шохин Самуил Иванович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Самуил Иванович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Место жительства
Неизвестно
Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лабазы
Смерть
Неизвестно
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