Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Андрей Самуилович

Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: (Шохин) Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Шохин Андрей Самуилович

Смерть
Неизвестно

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