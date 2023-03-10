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(Шохин) Акулина Андреевна

Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

04.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: Шохин Андрей Самуилович

Мать: Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
04.01.1905
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио". | МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496

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