(Шохин) Акулина Андреевна
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения1902 ст.
Дата смерти04.01.1905
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
04.01.1905
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио". | МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496