Гурцова (Жильцова) Евгения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова (Жильцова) Евгения Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Жильцов Григорий Власов

Мать: Фёкла Трофимова

Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Гурцов Тимофей Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
23.11.1857

Сын: Гурцов Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Гурцов Тимофей Моисеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гурцов Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Гурцов Тимофей Моисеев

Смерть
Неизвестно
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