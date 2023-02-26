Гурцова (Жильцова) Евгения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Жильцов Григорий Власов
Мать: Фёкла Трофимова
Бракосочетание
09.11.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
23.11.1857
Отец ребёнка: Гурцов Тимофей Моисеев
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гурцов Тимофей Моисеев
Смерть
Неизвестно