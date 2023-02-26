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Фёкла Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Жильцов Силай Григорьев

Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа (Прохорова)

Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гурцова Евгения Григорьева

Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Жильцов Роман Григорьев

Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов

Смерть
Неизвестно
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