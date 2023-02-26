Фёкла Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа (Прохорова)
Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гурцова Евгения Григорьева
Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Жильцов Григорий Власов
Смерть
Неизвестно