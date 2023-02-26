Дионисий Акимов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1833
Дата смертиДо 28.09.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1852
Жена: не указана
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Смерть
До 28.09.1852
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной