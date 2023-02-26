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Дионисий Акимов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 28.09.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1852

Жена: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Смерть
До 28.09.1852
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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