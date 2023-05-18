Василевская (Кайрис) Мария Ивановна
Место рожденияСаркани
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кайрис Иван
Мать: Кайрис Мария
Саркани
Бракосочетание
27.09.1853
Sarkaņu baznīca
Супруг(-а): Мария Ивановна Василевская (Kairis)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василевский Осип Петрович
Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович
Саркани
Рождение ребёнка
05.07.1866
Сын: Василевский Викентий Петрович
Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1868
Дочь: Чернявская Мария Петровна
Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1871
Сын: Василевский Иван Петрович
Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Василевский Станислав Петрович
Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович
Саркани
Рождение ребёнка
09.07.1876
Дочь: Михалина Петровна
Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович
Смерть
Неизвестно