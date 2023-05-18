Василевская (Кайрис) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Кайрис) Мария Ивановна

Место рождения

Саркани

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кайрис Иван

Мать: Кайрис Мария

Саркани
Бракосочетание
27.09.1853

Муж: Василевский Петр Иванович

Sarkaņu baznīca
Супруг(-а): Мария Ивановна Василевская (Kairis)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Василевский Осип Петрович

Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович

Саркани
Рождение ребёнка
05.07.1866

Сын: Василевский Викентий Петрович

Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1868

Дочь: Чернявская Мария Петровна

Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Василевский Иван Петрович

Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1871

Сын: Василевский Станислав Петрович

Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович

Саркани
Рождение ребёнка
09.07.1876

Дочь: Михалина Петровна

Отец ребёнка: Василевский Петр Иванович

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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