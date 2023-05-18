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Василевский Осип Петрович

Место рождения

Саркани

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Василевский Петр Иванович

Мать: Василевская Мария Ивановна

Саркани
Рождение ребёнка
26.12.1894

Дочь: Павлина Осиповна

Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Василевский Николай Осипович

Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
22.10.1897

Дочь: Марьяна Осиповна

Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рутковская Анна

Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Эмилия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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