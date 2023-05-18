Василевский Осип Петрович
Место рожденияСаркани
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Саркани
Рождение ребёнка
26.12.1894
Дочь: Павлина Осиповна
Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1896
Сын: Василевский Николай Осипович
Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Марьяна Осиповна
Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рутковская Анна
Мать ребёнка: Василевская Эмилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно