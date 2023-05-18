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Василевский Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василевский Иван

Мать: Василевская Софья

Бракосочетание
27.09.1853

Жена: Василевская Мария Ивановна

Sarkaņu baznīca
Супруг(-а): Мария Ивановна Василевская (Kairis)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Василевский Осип Петрович

Мать ребёнка: Василевская Мария Ивановна

Саркани
Рождение ребёнка
05.07.1866

Сын: Василевский Викентий Петрович

Мать ребёнка: Василевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1868

Дочь: Чернявская Мария Петровна

Мать ребёнка: Василевская Мария Ивановна

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Василевский Иван Петрович

Мать ребёнка: Василевская Мария Ивановна

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1871

Сын: Василевский Станислав Петрович

Мать ребёнка: Василевская Мария Ивановна

Саркани
Рождение ребёнка
09.07.1876

Дочь: Михалина Петровна

Мать ребёнка: Василевская Мария Ивановна

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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