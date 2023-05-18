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Василевский Станислав Петрович

Место рождения

Саркани

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Василевский Петр Иванович

Мать: Василевская Мария Ивановна

Саркани
Рождение ребёнка
1906

Сын: Василевский Виктор Станиславович

Мать ребёнка: Василевская Елена

Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Аделя Станиславовна

Мать ребёнка: Василевская Елена

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Павлина

Мать ребёнка: Василевская Елена

Трокши, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Василевский Иван

Мать ребёнка: Василевская Елена

Трокши, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Василевская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Елена

Смерть
Неизвестно
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