Василевский Станислав Петрович
Место рожденияСаркани
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Саркани
Рождение ребёнка
1906
Сын: Василевский Виктор Станиславович
Мать ребёнка: Василевская Елена
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Аделя Станиславовна
Мать ребёнка: Василевская Елена
Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Павлина
Мать ребёнка: Василевская Елена
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Василевский Иван
Мать ребёнка: Василевская Елена
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Василевская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василевская Елена
Смерть
Неизвестно