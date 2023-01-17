Денежкин Дмитрий Анфимович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Денежкина Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Денежкина Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Денежкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Денежкина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна
Место жительства
1916
Смерть
Неизвестно