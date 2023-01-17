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Денежкин Дмитрий Анфимович

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Место рождения

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Денежкин Анфим Павлович

Мать: Денежкина Ольга Степановна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Денежкина Августа Михайловна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Денежкина Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Денежкин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Денежкина Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Денежкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Денежкина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Денежкина Августа Михайловна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1916
Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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