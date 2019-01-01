деревня Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дюково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе одного надела земли запасным фельдером из крестьян дер. Дюково Панфиловской волости Грязовецкого уезда В. Семеновым. 1892–1893 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Дюково Панфиловской волости о выдаче ссуды. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12653.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Становской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3116Дюково, д. вл.при руч. безымянном.354081215

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Панфиловская волость
62ДюковоВасневскоебывшие помещичьи93129
63ДюковоВасневскоебывшие помещичьи61924

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Владычинская волость
Дюково38240деревняРусские19355388

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Беловский сельсовет
Дюково 452деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.1919

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
32971Дюководеревня59°03'с.ш.39°48'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19620484211д Дюководеревня

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