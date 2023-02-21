Денежкина Августа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Денежкина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Денежкина Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Денежкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Денежкина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович
Место жительства
1916
Смерть
Неизвестно