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Денежкина Августа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1895

Муж: Денежкин Дмитрий Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Денежкина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Денежкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Денежкина Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Денежкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Денежкина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Денежкин Дмитрий Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1916
Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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