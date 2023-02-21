Денежкина Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Денежкин Дмитрий Анфимович
Отец ребёнка: Денежкин Анфим Павлович
Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.
Дочь: Денежкина Дросида Анфимовна
Отец ребёнка: Денежкин Анфим Павлович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Денежкин Александр Анфимович
Отец ребёнка: Денежкин Анфим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно