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Денежкина Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Денежкин Дмитрий Анфимович

Отец ребёнка: Денежкин Анфим Павлович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.

Дочь: Денежкина Дросида Анфимовна

Отец ребёнка: Денежкин Анфим Павлович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Денежкин Александр Анфимович

Отец ребёнка: Денежкин Анфим Павлович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денежкин Анфим Павлович

Смерть
Неизвестно
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