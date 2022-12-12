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Денежкин Анфим Павлович

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Место рождения

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.05.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: Денежкина Анна Яковлевна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Денежкин Алексей Анфимович

Мать ребёнка: не указана

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Денежкин Дмитрий Анфимович

Мать ребёнка: Денежкина Ольга Степановна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.

Дочь: Денежкина Дросида Анфимовна

Мать ребёнка: Денежкина Ольга Степановна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Денежкин Александр Анфимович

Мать ребёнка: Денежкина Ольга Степановна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денежкина Ольга Степановна

Смерть
06.05.1876 ст.
Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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