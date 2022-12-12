Денежкин Анфим Павлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти06.05.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: Денежкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Денежкин Алексей Анфимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Денежкин Дмитрий Анфимович
Мать ребёнка: Денежкина Ольга Степановна
Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.
Дочь: Денежкина Дросида Анфимовна
Мать ребёнка: Денежкина Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Денежкин Александр Анфимович
Мать ребёнка: Денежкина Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1876 ст.