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Яков Петров

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1807 ст.

Отец: Петр Симонов

Мать: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1820 ст.

Жена: Екатерина Лаврентьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.02.1826 ст.

Жена: Прасковья Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1830 ст.

Сын: Максим Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1832 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1835 ст.

Дочь: Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1838 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1844 ст.

Сын: Максим Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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