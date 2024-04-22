Яков Петров
Место рождения
Дата рождения28.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1807 ст.
Отец: Петр Симонов
Мать: Агриппина Никитина
Бракосочетание
10.11.1820 ст.
Жена: Екатерина Лаврентьева
Бракосочетание
05.02.1826 ст.
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1830 ст.
Сын: Максим Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1832 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
29.09.1835 ст.
Дочь: Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
11.08.1838 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1844 ст.
Сын: Максим Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно