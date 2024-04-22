Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения11.08.1838 ст.
Дата смерти10.10.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1838 ст.
Отец: Яков Петров
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
18.01.1856 ст.
Муж: Георгий Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1858 ст.
Дочь: Матрена Егорова
Отец ребёнка: Георгий Алексеев
Рождение ребёнка
25.07.1862 ст.
Сын: Борис Егоров
Отец ребёнка: Георгий Алексеев
Рождение ребёнка
22.08.1867 ст.
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Георгий Алексеев
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Дочь: Матрена Егорова
Отец ребёнка: Георгий Алексеев
Смерть
10.10.1874 ст.
От расслабления