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Евдокия Яковлева

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.08.1838 ст.

Дата смерти

10.10.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1838 ст.

Отец: Яков Петров

Мать: Прасковья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.01.1856 ст.

Муж: Георгий Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1858 ст.

Дочь: Матрена Егорова

Отец ребёнка: Георгий Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1862 ст.

Сын: Борис Егоров

Отец ребёнка: Георгий Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.08.1867 ст.

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Георгий Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Дочь: Матрена Егорова

Отец ребёнка: Георгий Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.10.1874 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От расслабления
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