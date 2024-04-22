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Георгий Алексеев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.04.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1837 ст.

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Матвеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.01.1856 ст.

Жена: Евдокия Яковлева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1858 ст.

Дочь: Матрена Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1862 ст.

Сын: Борис Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.08.1867 ст.

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Дочь: Матрена Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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