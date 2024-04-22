Георгий Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.04.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1837 ст.
Отец: Алексей Иванов
Мать: Евдокия Матвеева
Бракосочетание
18.01.1856 ст.
Жена: Евдокия Яковлева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1858 ст.
Дочь: Матрена Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
25.07.1862 ст.
Сын: Борис Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
22.08.1867 ст.
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Дочь: Матрена Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно