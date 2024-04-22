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Прасковья Иванова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.10.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1808 ст.

Отец: Иван Никифоров

Мать: Анастасия Антонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.02.1826 ст.

Муж: Яков Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1830 ст.

Сын: Максим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1832 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Петров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1835 ст.

Дочь: Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Петров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1838 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Петров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1844 ст.

Сын: Максим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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