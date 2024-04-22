Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения18.10.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1808 ст.
Отец: Иван Никифоров
Мать: Анастасия Антонова
Бракосочетание
05.02.1826 ст.
Муж: Яков Петров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1830 ст.
Сын: Максим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
20.04.1832 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
29.09.1835 ст.
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
11.08.1838 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
10.08.1844 ст.
Сын: Максим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Смерть
Неизвестно