Агриппина Никитина
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Бракосочетание
11.05.1790 ст.
Муж: Петр Симонов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
01.01.1799 ст.
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Симонов
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.
Сын: Гавриил Петров
Отец ребёнка: Петр Симонов
Рождение ребёнка
11.04.1804 ст.
Сын: Антип Петров
Отец ребёнка: Петр Симонов
Рождение ребёнка
28.04.1807 ст.
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Петр Симонов
Рождение ребёнка
22.05.1819 ст.
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Петр Симонов
Смерть
Неизвестно