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Агриппина Никитина

Место рождения

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.05.1790 ст.

Муж: Петр Симонов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
01.01.1799 ст.

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Симонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.

Сын: Гавриил Петров

Отец ребёнка: Петр Симонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1804 ст.

Сын: Антип Петров

Отец ребёнка: Петр Симонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1807 ст.

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Петр Симонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1819 ст.

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Петр Симонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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