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Тошков Данило Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Тошков Алексей Федорович

Мать: Тошкова Агрофена Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Тошков Михайло Данилович

Мать ребёнка: Тошкова Матрена Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Тошкова Марья Даниловна

Мать ребёнка: Тошкова Матрена Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-61л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тошкова Матрена Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Смерть
1821
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 30об
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