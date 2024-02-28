Тошков Данило Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Тошкова Матрена Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Тошкова Марья Даниловна
Мать ребёнка: Тошкова Матрена Митрофановна
ГАСО, 24-25-330-61л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Смерть
1821
ГАСО, рев 1834, 30об