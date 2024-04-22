Тошкова (Рышкова) Агрофена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тошкова (Рышкова) Агрофена Михайловна

Место рождения

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Рышков Михаил Макарович

Мать: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Тошкова Парасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Тошков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Тошкова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Тошков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Тошков Данило Алексеевич

Отец ребёнка: Тошков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тошков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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