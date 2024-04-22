Тошкова (Рышкова) Агрофена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Рышков Михаил Макарович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Тошкова Парасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Тошков Алексей Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Тошкова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Тошков Алексей Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Тошков Алексей Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно