Тошков Михайло Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО с24-25-330-61л
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тошков Киприан Михайлович
Мать ребёнка: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна
ГАСО с24-25-330-60об
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна
ГАСО с24-25-330-60об
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Малиновцева (Тошкова) Харитина Михайловна
Мать ребёнка: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна
ГАСО, рев 1834, 31л
Смерть
Неизвестно