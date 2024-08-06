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Тошков Михайло Данилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Тошков Данило Алексеевич

Мать: Тошкова Матрена Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО с24-25-330-61л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Тошков Киприан Михайлович

Мать ребёнка: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО с24-25-330-60об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Тошков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО с24-25-330-60об
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Малиновцева (Тошкова) Харитина Михайловна

Мать ребёнка: Тошкова (Серебрякова) Матрона Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 31л
Смерть
Неизвестно

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