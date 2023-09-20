Парфенов Евстафий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Евстафий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1848 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Парфенов Григорий Моисеевич

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Парфенов Евсей Евстафьевич

Мать ребёнка: Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновья Евставьевна

Мать ребёнка: Матрена Даниловна

Смерть
Неизвестно
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