Парфенов Евстафий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Парфенов Григорий Моисеевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Парфенов Евсей Евстафьевич
Мать ребёнка: Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновья Евставьевна
Мать ребёнка: Матрена Даниловна
Смерть
Неизвестно