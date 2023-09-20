Матрена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1848 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновья Евставьевна

Отец ребёнка: Парфенов Евстафий Григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Евстафий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Парфенов Евсей Евстафьевич

Отец ребёнка: Парфенов Евстафий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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