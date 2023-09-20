Матрена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновья Евставьевна
Отец ребёнка: Парфенов Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфенов Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Парфенов Евсей Евстафьевич
Отец ребёнка: Парфенов Евстафий Григорьевич
Смерть
Неизвестно