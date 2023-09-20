Парфенов Григорий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Григорий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1817 г.р.
1821 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Парфенов Моисей Тихонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Парфенов Евстафий Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Парфенов Лука Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Смерть
1856
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