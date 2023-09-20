Парфенов Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Парфенов Моисей Тихонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1817
Сын: Парфенов Евстафий Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Парфенов Лука Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Рождение ребёнка
1827
Смерть
1856