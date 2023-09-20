Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1817
Сын: Парфенов Евстафий Григорьевич
Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Парфенов Лука Григорьевич
Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
1824
Рождение ребёнка
1827
Смерть
Неизвестно