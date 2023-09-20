Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ивановна

Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1817 г.р.
1821 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Парфенов Евстафий Григорьевич

Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Парфенов Лука Григорьевич

Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Григорий Моисеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.