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Доман (Доман) Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кучеренко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Михалева Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Бокарева Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Доман Василий Герасимович

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Варшавская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Немилова Нина Герасимовна

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Немилова Нина Герасимовна

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Назина Раиса Герасимовна

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Доман Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Млава, Варшавская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Доман Николай Герасимович

Отец ребёнка: Доман Герасим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доман Герасим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
швея, домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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