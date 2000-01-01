Доман Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доман Николай Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913

Отец: Доман Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Доман Валерия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Доман Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Валерия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
зав.лабораторией Института биохимии, профессор биологических наук
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва
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