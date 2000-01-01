Доман Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913
Отец: Доман Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Доман Валерия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Доман Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доман Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зав.лабораторией Института биохимии, профессор биологических наук
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва