Михалева (Доман) Ольга Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти06.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Доман Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
Бракосочетание
06.04.1908
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Иванова Ираида Трофимовна
Отец ребёнка: Михалев Трофим
Курган
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михалев Трофим
Работа или профессия
Неизвестно
счетный работник, артистка (церковного) хора
Смерть
06.07.1978
Омск
Похороны
Неизвестно
Старо-восточное кладбище