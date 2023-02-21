Михалева (Доман) Ольга Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Доман) Ольга Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

06.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Доман Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

Бракосочетание
06.04.1908

Муж: Костенко Трофим Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Иванова Ираида Трофимовна

Отец ребёнка: Михалев Трофим

Курган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Трофим

Работа или профессия
Неизвестно
счетный работник, артистка (церковного) хора
Смерть
06.07.1978
Омск
Похороны
Неизвестно
Старо-восточное кладбище
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