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Доман Виктор Герасимович

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Место рождения

Млава, Варшавская губерния

Дата рождения

28.10.1907

Дата смерти

07.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907

Отец: Доман Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

Млава, Варшавская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Доман Валерия Викторовна

Мать ребёнка: Доман Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Григорьев Виталий Викторович

Мать ребёнка: Доман Юлия Викторовна

Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Сара Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Юлия Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-геодезист-астроном
Смерть
07.01.1972
Омск
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище Омск
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