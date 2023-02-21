Доман Виктор Герасимович
Место рожденияМлава, Варшавская губерния
Дата рождения28.10.1907
Дата смерти07.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907
Отец: Доман Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
Млава, Варшавская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Доман Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Доман Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Григорьев Виталий Викторович
Мать ребёнка: Доман Юлия Викторовна
Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доман Сара Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доман Юлия Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-геодезист-астроном
Смерть
07.01.1972
Омск
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище Омск