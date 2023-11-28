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Клычков Федор

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Место рождения

Самарская губ., с. Смышляевка

Дата рождения

16.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885

Отец: Клычков Егор (Георгий)

Мать: Клычкова Ефимия

Самарская губ., с. Смышляевка
Крещение
17.05.1885
Самарская губ., с. Смышляевка, Николаевская церковь
Бракосочетание
24.10.1903

Жена: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Клычков Василий

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
06.07.1907

Дочь: Федякина Елена

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Клычков Николай

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Кривова Клавдия

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
25.08.1921

Дочь: Силантьева Александра

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1923

Сын: Клычков Алексей

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тюрина Евдокия

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычков Иван

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
СПб, Лахтинское кладбище
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