Клычков Федор
Место рожденияСамарская губ., с. Смышляевка
Дата рождения16.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885
Отец: Клычков Егор (Георгий)
Мать: Клычкова Ефимия
Самарская губ., с. Смышляевка
Крещение
17.05.1885
Самарская губ., с. Смышляевка, Николаевская церковь
Бракосочетание
24.10.1903
Жена: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Клычков Василий
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
06.07.1907
Дочь: Федякина Елена
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
05.12.1911
Сын: Клычков Николай
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: Кривова Клавдия
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
25.08.1921
Дочь: Силантьева Александра
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1923
Сын: Клычков Алексей
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тюрина Евдокия
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычков Иван
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
СПб, Лахтинское кладбище