Клычков Егор (Георгий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1859
Отец: Клычков Иван
Мать: Клычкова Ульяна
Крещение
03.04.1859
Бракосочетание
30.01.1878
Жена: Клычкова Ефимия
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
27.12.1882
Сын: Клычков Василий
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
16.05.1885
Сын: Клычков Федор
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Самарская губ., с. Смышляевка
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кабанова Марфа
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Рождение ребёнка
03.04.1903
Сын: Клычков Иосиф
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Клычкова Ефимия
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Смерть
Неизвестно