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Клычков Егор (Георгий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1859

Отец: Клычков Иван

Мать: Клычкова Ульяна

Крещение
03.04.1859
Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Клычкова Ефимия

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
27.12.1882

Сын: Клычков Василий

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
16.05.1885

Сын: Клычков Федор

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Самарская губ., с. Смышляевка
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кабанова Марфа

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Клычков Иосиф

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Клычкова Ефимия

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Смерть
Неизвестно
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