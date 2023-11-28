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Клычков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Клычков Сидор

Мать: Клычкова Меланья

по Ревизии 1850 года родился в 1825 (26) г.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Рождение ребёнка
05.03.1850

Сын: Клычков Феофан

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

с. Смышляевка
по Ревизии 1850 года родился в 1848 (49) г.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Клычков Ефрем

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

по Ревизии 1857 г.
Рождение ребёнка
01.04.1859

Сын: Клычков Егор (Георгий)

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Рыбина Варвара

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычков Ефим

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычков Родион

Мать ребёнка: Клычкова Ульяна

Смерть
1884
от воспаления лёгких
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