Клычков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Клычков Сидор
Мать: Клычкова Меланья
по Ревизии 1850 года родился в 1825 (26) г.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Рождение ребёнка
05.03.1850
Сын: Клычков Феофан
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
с. Смышляевка
по Ревизии 1850 года родился в 1848 (49) г.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Клычков Ефрем
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
по Ревизии 1857 г.
Рождение ребёнка
01.04.1859
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Рыбина Варвара
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычков Ефим
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычков Родион
Мать ребёнка: Клычкова Ульяна
Смерть
1884
от воспаления лёгких