Клычкова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти20.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Клычков Иван
Рождение ребёнка
05.03.1850
Сын: Клычков Феофан
Отец ребёнка: Клычков Иван
с. Смышляевка
по Ревизии 1850 года родился в 1848 (49) г.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Клычков Ефрем
Отец ребёнка: Клычков Иван
по Ревизии 1857 г.
Рождение ребёнка
01.04.1859
Отец ребёнка: Клычков Иван
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Рыбина Варвара
Отец ребёнка: Клычков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычков Ефим
Отец ребёнка: Клычков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычков Родион
Отец ребёнка: Клычков Иван
Смерть
20.04.1888