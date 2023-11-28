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Клычкова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

20.04.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

по Ревизии 1850 года родилась в 1824 г.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Клычков Иван

Рождение ребёнка
05.03.1850

Сын: Клычков Феофан

Отец ребёнка: Клычков Иван

с. Смышляевка
по Ревизии 1850 года родился в 1848 (49) г.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Клычков Ефрем

Отец ребёнка: Клычков Иван

по Ревизии 1857 г.
Рождение ребёнка
01.04.1859

Сын: Клычков Егор (Георгий)

Отец ребёнка: Клычков Иван

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Рыбина Варвара

Отец ребёнка: Клычков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычков Ефим

Отец ребёнка: Клычков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычков Родион

Отец ребёнка: Клычков Иван

Смерть
20.04.1888
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