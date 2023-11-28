Клычкова (Сандракова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сандраков Митрофан
Бракосочетание
30.01.1878
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
27.12.1882
Сын: Клычков Василий
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
16.05.1885
Сын: Клычков Федор
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Самарская губ., с. Смышляевка
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кабанова Марфа
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
03.04.1903
Сын: Клычков Иосиф
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка собственница
Смерть
01.03.1914
Причина смерти: Порок сердца