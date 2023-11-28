Клычкова (Сандракова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычкова (Сандракова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сандраков Митрофан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Клычков Егор (Георгий)

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
27.12.1882

Сын: Клычков Василий

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
16.05.1885

Сын: Клычков Федор

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Самарская губ., с. Смышляевка
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кабанова Марфа

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Клычков Иосиф

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Клычков Егор (Георгий)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка собственница
Смерть
01.03.1914
Причина смерти: Порок сердца
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