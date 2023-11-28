Клычков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клычков Федор

Мать: Клычкова Ульяна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
12.09.1942

Дочь: Якушева Раиса

Мать ребёнка: Анна

Куйбышевская обл., пос. Кашпир-Рудник
Рождение ребёнка
1955

Сын: Клычков Александр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Ольга

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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