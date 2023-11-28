Клычков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клычков Федор
Мать: Клычкова Ульяна
Рождение ребёнка
12.09.1942
Дочь: Якушева Раиса
Мать ребёнка: Анна
Куйбышевская обл., пос. Кашпир-Рудник
Рождение ребёнка
1955
Сын: Клычков Александр
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Ольга
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно