Клычкова (Рябцева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычкова (Рябцева) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1887

Отец: Рябцев Григорий

Мать: Рябцева Евдокия

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Крещение
28.06.1887
Бракосочетание
24.10.1903

Муж: Клычков Федор

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Клычков Василий

Отец ребёнка: Клычков Федор

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
06.07.1907

Дочь: Федякина Елена

Отец ребёнка: Клычков Федор

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Клычков Николай

Отец ребёнка: Клычков Федор

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Кривова Клавдия

Отец ребёнка: Клычков Федор

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Клычков Федор

с. Смышляевка
Рождение ребёнка
25.08.1921

Дочь: Силантьева Александра

Отец ребёнка: Клычков Федор

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1923

Сын: Клычков Алексей

Отец ребёнка: Клычков Федор

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тюрина Евдокия

Отец ребёнка: Клычков Федор

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычков Иван

Отец ребёнка: Клычков Федор

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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