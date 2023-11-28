Клычкова (Рябцева) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1887
Отец: Рябцев Григорий
Мать: Рябцева Евдокия
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Крещение
28.06.1887
Бракосочетание
24.10.1903
Муж: Клычков Федор
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Клычков Василий
Отец ребёнка: Клычков Федор
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
06.07.1907
Дочь: Федякина Елена
Отец ребёнка: Клычков Федор
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
05.12.1911
Сын: Клычков Николай
Отец ребёнка: Клычков Федор
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: Кривова Клавдия
Отец ребёнка: Клычков Федор
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Клычков Федор
с. Смышляевка
Рождение ребёнка
25.08.1921
Дочь: Силантьева Александра
Отец ребёнка: Клычков Федор
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1923
Сын: Клычков Алексей
Отец ребёнка: Клычков Федор
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тюрина Евдокия
Отец ребёнка: Клычков Федор
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычков Иван
Отец ребёнка: Клычков Федор
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно